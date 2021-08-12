Лефкоша, , 18:33 — REGNUM Более 80% турок-киприотов поддерживают раздел Кипра на два государства. Об этом заявил журналистам глава Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, передаёт ИА «Красная весна».

По его словам, сторонники федеративного решения кипрской проблемы предполагают, что это означает создание двух союзных государства, однако это невозможно, так как «федерация означает продолжение Республики Кипр».

Татар отметил, что греки-киприоты предлагают ТРСК добровольно ликвидироваться и войти в Республику Кипр с корректировкой конституции и сменой названия на Федеративная Республика Кипр.

«Затем Турцию попросят покинуть остров, потому что она не член ЕС, — подчеркнул он. — Если кто-то хочет сказать этому «да», пусть скажет».

Глава ТРСК также заявил, что турки-киприоты являются внуками Османской империи, прибыли на остров в 1571 году и имеют право там оставаться. Турция поддерживает турок-киприотов, и потому мнение 85 миллионов её жителей также имеет значение и должно учитываться, добавил он.