Вашингтон, 12 августа 2021, 18:32 — REGNUM Посольство США в Афганистане призвало американских граждан, находящихся на афганской территории, как можно скорее покинуть эту страну.
Об этом заявлено 12 августа на официальном сайте дипмиссии
Рекомендовано использовать коммерческие каналы.
«Посольство США призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, используя коммерческие рейсы», — указано в сообщении американского посольства.
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