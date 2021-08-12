Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Посольство США в Афганистане призвало американских граждан, находящихся на афганской территории, как можно скорее покинуть эту страну.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявлено 12 августа на официальном сайте дипмиссии

Рекомендовано использовать коммерческие каналы.

«Посольство США призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, используя коммерческие рейсы», — указано в сообщении американского посольства.

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