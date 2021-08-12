Вашингтон, 12 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Посольство США в Афганистане призвало американских граждан, находящихся на афганской территории, как можно скорее покинуть эту страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Об этом заявлено 12 августа на официальном сайте дипмиссии

Рекомендовано использовать коммерческие каналы.

«Посольство США призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, используя коммерческие рейсы», — указано в сообщении американского посольства.