Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В вузы Санкт-Петербурга подано свыше 700 тыс. заявлений на зачисление от абитуриентов, это рекордное количество заявление, сообщили 12 августа в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM СПбГУ

В этом году в ходе приемной кампании в вузы Санкт-Петербурга на очную форму обучения подано рекордное количество заявлений — 709 тыс. В 2020 году эта цифра составляла 558 тыс., в 2019 году — 484 тыс. Средний конкурс в государственные вузы Петербурга в 2021 году составил 17,6 человек на место (в 2020 году — 14,58 человек на место). Итоги приемной кампании будут подведены после 17 августа.

«Интерес к петербургским вузам у абитуриентов ежегодно растет. Это говорит о востребованности нашей высшей школы на рынке образовательных услуг. А многочисленные победы студентов наших университетов в международных и российских конкурсах и олимпиадах подтверждают, что в Петербурге можно получить одно из лучших профессиональных образований», — сказал губернатор Александр Беглов.

Напомним, прием заявлений в 2021 году проводился с 20 июня по 29 июля. Документы можно было подать очно и дистанционно, в том числе посредством сервиса «Поступление в вуз онлайн», портала «Госуслуги» и почты России. Абитуриенты могли подать заявление сразу в пять вузов и выбрать при этом от 2 до 10 специальностей.

В 2020/2021 учебном году в Петербурге учились более 316 тыс. студентов. Из них почти 34 тыс. — иностранные студенты из 157 государств ближнего и дальнего зарубежья.