Киев, 12 августа, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины начинает масштабные учения «по противодействию диверсионным и террористическим угрозам» на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Ssu.gov.ua СБУ

Об этом пресс-служба ведомства сообщила 12 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно сообщению пресс-службы, многоэтапные плановые учения начнутся 13 августа и будут проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники.

В связи с этим, СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности, а также иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что в июне СБУ проводила «максимально приближенные к реальным» учения в Херсонской области, возле Крыма.