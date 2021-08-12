Москва, 12 августа, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Аналитики Яндекс. Карт вместе с лингвистами изучили названия российских населённых пунктов. Определили самые распространенные, длинные и короткие названия, характерные для разных регионов и так далее. А также нашли просто интересные и необычные — например, такие: Злоба, Страдань, Весёлая Жизнь, Тайна, Суета, Гадля, Роскошь.

«Яндекс. Карты» Озеро Великое и одноименный поселок на берегу

Вот основные факты из исследования:

На Яндекс. Картах отмечено около 160 тысяч различных населённых пунктов — не считая дачных посёлков и некоторых других типов. В основном это деревни (57%), сёла (19%) и сельские посёлки (17%). Города и посёлки городского типа составляют меньше 1,5% от общего числа.

Самые распространённые названия населённых пунктов — Александровка (их в России 333 штуки), Ивановка (280) и Михайловка (272).

Примерно 65 тысяч названий встречаются на карте России только один раз, например, Шуточкино, Майя, Опухлики, Пролей-Каша или Мутный Материк.

Самое длинное название без пробелов — у села Кременчуг-Константиновское (25 букв). Без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23 буквы), которое чуть опередило соседнее Нижненовокутлумбетьево (22 буквы).

Самых коротких названий — из двух букв — двадцать семь. Некоторые из них встречаются несколько раз. Самые распространённые — Ям и Яр, их в России по одиннадцать штук.

В России есть населённые пункты на любую букву алфавита, кроме ь и ъ. Больше всего — на к, с и п. Меньше всего — семь — на й (пять из них принадлежат населённым пунктам в Марий Эл; все пять начинаются на йошкар, что на марийском значит «красный»).

Большая часть городов и почти половина посёлков называются словами мужского рода. Половина деревень — словами среднего рода. Названия женского рода у сёл встречаются чаще, чем у деревень.

Самые частотные слова в названиях — это прилагательные, служащие для различения одноимённых населённых пунктов, — малый, большой, новый, старый (новых населённых пунктов в два раза больше, чем старых) и так далее. Самые популярные существительные — горка, гора, поляна.

В ходе исследования аналитики Яндекс. Карт провели опрос: показывали респондентам случайные названия российских населённых пунктов и спрашивали, с чем они могут быть связаны. Судя по полученным ответам, чаще всего названия отражают особенности места, в котором находится населённый пункт (Лютые Болоты, Глубокие Лужи, Бугорки). Вторую по величине группу составляют названия, образованные от имён (Игоревка, Глебовка, Ерофей Павлович), третью — от названий животных (Комар, Зайчик, Большое Свинорье).