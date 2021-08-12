Бразилиа, 12 августа, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Нижняя палата Конгресса Бразилии проголосовала за высылку законодателя, обвиняемой в убийстве мужа. Об этом 12 августа сообщает BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

Пастор Флорделис де Соуза, ставшая политиком, отвергла все обвинения.

Напомним, что в мужа 60-летней певицы, Андерсона ду Карма, выстрелили 30 раз. Его тело нашли в доме супругов в Рио-де-Жанейро в июне 2019 года. Утверждается, что его убил сын Соузы по приказу матери.

Отметим, что пара прославилась тем, что воспитала 55 детей, большинство из которых они усыновили.