Афины , , 18:19 — REGNUM Евросоюз должен сдеражать поток беженцев из Афганистана, посколько не в состоянии справиться с повторением миграционного кризиса 2015 года. Об этом заявил министр миграции Греции Нотис Митаракис, передаёт 12 августа ИА «Красная весна».

По его словам, в Греции обеспокоены последствиями ухудшения ситуации в Афганистане, и поэтому важно, чтобы Евросоюз проявил инициативу.

«Евросоюз не готов и не имеет возможности справиться с еще одним крупным кризисом миграции», — сказал Митаракис, призвав усилить оказание помощи Турции в сдерживании давления со стороны прибывающих из Афганистана.

Ранее Митаракис вместе с представителями ещё пяти стран ЕС подписал письмо с призывом не останавливать депортацию лиц, которым было отказано в предоставлении статуса беженца, так как это послужит «неверным сигналом» и приведёт к тому, что ещё больше людей будет пытаться покинуть Афганистан и приехать в Евросоюз.

Однако, как отмечается, единство шести стран вскоре разрушилось, поскольку в Германии и Нидерландах заявили, что пока не будут осуществлять депортацию.