Стокгольм, 12 августа, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. За последние 24 часа в стране было выявлено еще 1056 носителей SARS-CoV-2. Эта информация была опубликована 12 августа на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерло 14 658 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 109 112 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 608 479 человек, вторую — 4 714 651 человек.

По состоянию на 12 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 31 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь.