Москва, 12 августа, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность вертолёта, — вот три версии падения Ми-8 в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, сообщили 12 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Mchs.gov.ru Крушение вертолета

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Восточным межрегиональным СУ на транспорте на текущий момент среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются следующие: «неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна».

Специалисты осмотрели место падения вертолёта, изъяли «находившиеся на водной поверхности предметы и вещи, предположительно, имеющие отношение к авиакатастрофе».

Кроме того, на посадочной площадке Николаевка аэропортового комплекса «Витязь-Аэро» взяли образцы топлива вертолёта для проведения судебной химической экспертизы.

В рамках расследования уголовного дела (о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц) назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших.

Также в рамках дела следователи допросили гендиректора Ми-8 «Витязь-Аэро» — эксплуатанта Ми-8 и осуществлявший предполётную подготовку вортолёта технический персонал.

Кроме того, как отмечает СКР, следователи изучают документы туроператора, организовавшего полёт, и эксплуатанта. «Следователи намерены дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки», — сообщили в ведомстве. Также следователи разбираются с документами на вертолёт и читают личные дела членов экипажа.

Ещё планируется проверить документы о проводившемся в прошлом году ремонте Ми-8. Сейчас решается вопрос о глубоководных работах по поиску Ми-8 и находившихся в нём людей.