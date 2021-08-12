Миасс, Челябинская область, 12 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Челябинской области локализован природный пожар возле национального парка «Таганай». Об этом сообщает региональное минэкологии.

Pixabay.com Лесной пожар

Пожар был зафиксирован в районе 17:00 по местному времени. Площадь возгорания составляет около гектара. Гористая местность осложняет борьбу с огнём.

Сейчас местность проливают, чтобы не допустить распространения огня. Причины пожара выясняются. Как сообщало ИА REGNUM, пламя полыхает в Миасском городском округе.