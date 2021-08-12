Тюмень, 12 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Тюменской области пересмотрят систему дислокации техники и огнеборцев в связи с небывалыми лесными пожарами, которые накрыли регион весной 2021 года. Об этом тюменский губернатор Александр Моор заявил на пресс-конференции 12 августа.

skeeze Лесной пожар

Напомним, весной 2021 года в регионе стояла аномальная жара +30…35 градусов по Цельсию, погода была ветреной и без осадков. В лесных массивах и на полях за сутки выгорали сотни гектаров.

«Начнись сейчас такая же ситуация, я бы быстрее стал бы привлекать десантников из других регионов. Мы же надеялись, что климатические условия изменятся, исходя из средних многолетних показателей. Но они не менялись, и пожары распространялись быстро. Второе, сделаем более эффективной дислокацию техники и людей. Для этого мы проанализируем ситуацию с лесными пожарами не только в этом сезоне, но и все пожары за 20 лет, что позволит тушить пожары более быстро», — отметил Александр Моор.