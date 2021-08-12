Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Поезда на «оранжевой» ветке метро Санкт-Петербурга идут с увеличенным интервалом из-за технической неисправности. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

С 17:50 по Линии 4 на участке «Спасская — Площадь Александра Невского 2» из-за технической неисправности поезда идут с увеличенным интервалом.

«На участке «Площадь Александра Невского 2 — Улица Дыбенко» движение с обычным интервалом», — утончили в городской подземке.