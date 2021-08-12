Киев, 12 августа, 2021, 18:09 — ИА Регнум. На Украине Харьковский танковый «Завод имени В.А. Малышева» выполнил контракт на изготовление одного «новейшего» танка «Оплот» для «Укрспецэкспорта», сообщает 12 августа официальный сайт «Укроборонрома».

Copyleft Украинский танк «Оплот»

Танк задействуют в военном параде, который пройдет 24 августа в Киеве в честь 30-летия независимости Украины, а затем будут показывать потенциальным заказчикам.

Стоит отметить, что данный контракт был подписан в феврале 2021 года.

По мнению специалистов, речь может идти о танке, который был заказан представителями США еще в 2012 году. В 2019 году американские заказчики разорвали контракт, так и не дождавшись заказанного танка.

Не исключено, что именно эта боевая машина была экстренно достроена к 30-летию «незалежности» Украины.

Справка ИА REGNUM: основной боевой танк Т-84У «Оплот» был создан в 1994 году как модернизация советского основного боевого танка Т-80. По официальным данным ВСУ, шесть танков Т-84У «Оплот» числятся в составе 14-й механизированной бригады. Как минимум одна такая машина была захвачена в качестве трофея ополченцами Донбасса.