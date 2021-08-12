Лондон, 12 августа, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Английская актриса Уна Стаббс, сыгравшая роль Миссис Хадсон во всем полюбившемся сериале «Шерлок», умерла в возрасте 84 лет. Об этом 12 августа сообщает BBC.

Цитата из т/с «Шерлок» реж Пол МакГиган. 2010. Великобритания, США Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса

Стаббс прославилась в 1960-х годах, снявшись в «Летних каникулах сэра Клиффа Ричарда». До конца жизни она оставалась одной из самых любимых звезд британского экрана.

Ее агент сообщил, что она умерла в своем доме в Эдинбурге в окружении семьи. Актриса-ветеран была больна в течение нескольких месяцев.

Напомним, что начав свою карьеру как танцовщица, Стаббс стала популярной на экране в 60-х годах, когда сыграла измученную дочь Альфа Гарнетта Риту в сериале «Пока смерть не разлучит нас».