Вашингтон, 12 августа, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Хакеры украли примерно $600 млн в криптовалюте с финансовой платформы Poly Network, что, по словам компании, является крупнейшей кражей в истории отрасли. Об этом 12 августа сообщает CNN.

Криптовалюта +

Уязвимость Poly Network позволила вору успешно провести кражу, сообщила платформа, умоляя злоумышленника вернуть деньги.

«Сумма денег, которую вы взломали, является самой большой в истории, — заявили представители Poly Network в Twitter. — Деньги, которые вы украли, принадлежат десяткам тысяч членов криптосообщества… Вы должны поговорить с нами, чтобы найти решение».

Компания Tether позже сообщила, что заморозила активы в течение 20 минут после того, как узнала об атаке. Криптовалютная биржа Binance заявила, что «сотрудничает со всеми нашими партнерами по безопасности для оказания помощи».

Напомним, что компания Poly Network объединяет блокчейны нескольких виртуальных валют для обеспечения их совместимости.