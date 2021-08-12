Москва, 12 августа, 2021, 17:58 — ИА Регнум. 12 августа 1989 года на стадионе «Лужники» был открыт первый международный рок-фестиваль на территории СССР, на который были приглашены главные звёзды глэма и хард-рока того времени — Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Cinderella, Mötley Crüe, Skid Row, Scorpions — а также пара отечественных коллективов, чтобы они сыграли в рамках «Moscow Music Peace Festival». В этом году событие празднует свою 32-ю годовщину, напоминает портал This Day In Music.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег» Стас Намин

Фестиваль был инициирован американским фондом «Make a Difference Foundation» и московским Центром Стаса Намина, сыгравшим ключевую роль в приезде выше упомянутых артистов. Все собранные средства пошли на помощь наркозависимым.

На сцене московского фестиваля, помимо зарубежных артистов, ярко раскрыли свой потенциал и отечественные хард-рок-музыканты из Gorky Park, выпустившие свой именитый одноименный дебютный альбом в предверии события. Группа была создана в 1987 году Стасом Наминым, который, благодаря своим связям в зарубежной музыке, ориентировал звук Gorky Park на американскую аудиторию, этому также поспособствовала совместная работа с Джоном Бон Джови из участвовавших на «Moscow Music Peace Festival» Bon Jovi. Сценический образ в виде «русскогокитча», псевдонародных костюмов исоветской символики понравился западной аудитории, что принесло группе всемирную известность, а также помогло Gorky Park стать единственной российской группой, попавшей в чарт Billboard. Сам же альбом добрался до 80 строчки вBillboard 200, за три недели с начала продаж тираж которого превысил 300 тысяч копий.