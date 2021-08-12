Вашингтон, 12 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Дизайнер Линн Фишер запустила сервис под названием Nestflix. Об этом 12 августа пишет портал MediaLeaks.

Jade87 Netflix

По данным портала, в клоне сервиса Netflix представлены не настоящие фильмы, а вымышленные, которые смотрели герои реальных кинолент. Например, на платформе есть картина «Ангелы с грязными душами» из «Один дома», а также «Титаник 2» из мультсериала «Гриффины».

Добавим, что всего на платформе представлены 400 фильмов. Посмотреть их невозможно, однако можно прочитать описания к ним.