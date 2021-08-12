Астрахань, 12 августа, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Астраханской области 12 августа подтверждено 288 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 47 тыс. 103 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1603 человека.

За весь период 1229 человек скончались. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.