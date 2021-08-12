Тамбов, 12 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области 12 августа подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 38 тыс. 803 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 36 тыс. 604 пациента, в том числе 115 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 730 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.