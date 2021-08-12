Магнитогорск, Челябинская область, 12 августа, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Челябинской области жительницу Магнитогорска отдали под суд за попытку подкупить полицейских. Об этом сообщает областное управление СКР.

Anton Starikov Деньги

Преступление было совершено летом 2018 года. Женщина собиралась получить водительское удостоверение без сдачи экзамена. Её знакомая пообещала помочь ей с этим. Тогда гражданка отдала знакомой 208 тыс. рублей, предназначавшихся для полицейских. Но деньги были присвоены посредницей.

Теперь несостоявшаяся автоледи будет отвечать за покушение на дачу взятки. А посредницу обвиняют в мошенничестве.