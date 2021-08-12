Москва, 12 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорит о Крымском полуострове в первую очередь в силу внутриполитических обстоятельств. Об этом 12 августа заявил политолог Павел Шипилин на телеканале «Россия 24».

Alexander Vovchenko Крым

«Я-то вижу, что Эрдоган просто обязан заниматься Крымом, но не в той мере, в какой это принято считать, что Турция якобы имеет какие-то претензии на Крым», — заявил Шипилин.

«Нет, там на самом деле внутренняя ситуация очень непростая. Поскольку крымские татары очень богатые избиратели Эрдогана, которыми он не может пренебречь, прежде всего. Поэтому и доносится эта риторика из Анкары. На самом деле, конечно, Эрдоган не хотел бы ссориться и с нами чисто из практических соображений», — указал он.

Представительство, конечно, будет, поскольку Эрдоган не может игнорировать свою внутреннюю повестку, но на каком уровне — сказать сложно, добавил эксперт.

Ранее на министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной «Крымской платформы» шабашем, на котором Запад будет «продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».