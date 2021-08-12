* Талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 12 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет о захвате Кандагара — второго по величине города Афганистана.

USACE Afghanistan Engineer District-South Кандагар

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публикуют в соцсетях видеоролики, снятые в центральных районах города.

Правительство Афганистана никак не комментирует эту информацию.

Тем не менее, местные источники подтверждают, что бои происходят в центре Кандагара. Кроме того, аэропорт «Кандагар» отменил все рейсы и остановил приём самолётов из-за боевых действий, происходящих в этом районе.

Ранее сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили центральную тюрьму Кандагара и выпустили из неё сотни заключенных.