Москва, 12 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. 14 политических партий, имеющие «парламентскую льготу», будут бороться за мандаты депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Сегодня, 12 августа, Центризбирком зарегистрировал федеральный список партии «Единая Россия», завершив таким образом регистрацию участников предвыборной гонки. По мнению экспертов на выборах представлен весь политический спектр и найти близкую ему партию сможет любой избиратель.

Rk.gov.ru Выборы

В избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу будут ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». Российский общенародный союз, намеревавшийся принять участие в выборах, не смог собрать нужное количество подписейВ списке «Единой России» 394 кандидата, в его федеральную часть входят министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Жеребьевка по определению порядковых мест партий в избирательном бюллетене пройдет 16 августа.

«На выборах представлен весь политический спектр: центристы, левые и правые разной степени умеренности, нишевые партии, — заявилчлен Общественной палаты Волгоградской области, эксперт Независимого общественного мониторинга Антон Лукаш. — Позиции некоторых из них радикально расходятся с курсом государства по многим вопросам. Я очень удивлюсь, если кто-то всерьез будет утверждать, что среди участников выборов нет партии, ценности которой были бы ему близки — потому что реально представлены все».