Москва, 12 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. С помощью «Крымской платформы» президент Украины Владимир Зеленский надеется напомнить о себе миру. Об этом 12 августа заявил политолог Павел Шипилин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В данном случае мы имеем дело исключительно с удовлетворением амбиций конкретного Зеленского. Иначе все просто начинают о нём забывать, забывать об Украине. Что они могут там решить, какие резолюции принять? Абсолютно никому не интересно. Действительно, не первые лица там государств будут присутствовать, а самое главное — Байден, которого они ждали, на «Крымскую платформу» не поедет», — заявил Шипилин.

«Сильно раздражать Россию тоже желания нет — так я читаю тот посыл, который оттуда доносится», — указал он.

Ранее на министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной «Крымской платформы» шабашем, на котором Запад будет «продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».