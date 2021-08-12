Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, который 12 августа упал в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, начал быстро тонуть, и выбраться из него смогли только туристы, которые были хорошо физически подготовленными.

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Об этом рассказал авиаэксперт Евгений Матвеев в интервью «МК». Отметив, что основной причиной всех авиапроисшествий является потеря пространственного положения, он сказал, что вертолёт заходил на посадку на местность, где был сплошной туман.

В ситуации отсутствия видимости «лётчику должны подсказать приборы», для чего нужен опыт полёта по приборам.