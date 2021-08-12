Авиаэксперт рассказал, почему при падении Ми-8 спаслись не все туристы
Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, который 12 августа упал в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника, начал быстро тонуть, и выбраться из него смогли только туристы, которые были хорошо физически подготовленными.
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Об этом рассказал авиаэксперт Евгений Матвеев в интервью «МК». Отметив, что основной причиной всех авиапроисшествий является потеря пространственного положения, он сказал, что вертолёт заходил на посадку на местность, где был сплошной туман.
В ситуации отсутствия видимости «лётчику должны подсказать приборы», для чего нужен опыт полёта по приборам.
«В противном случае, человек легко теряет ориентировку и, конечно, винить его за это нельзя. Такая дезориентация может возникнуть и у опытного лётчика, единственное отличие — что он быстрее может выйти из этой ситуации. Но опять же — можно десять раз с ней справиться, а на 11 раз — нет».