Москва, , 17:43 — REGNUM Никакой опасности «Крымская платформа» для положения России в мире не представляет. Об этом 12 августа заявил политолог Павел Шипилин на телеканале «Россия 24».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас, конечно, никакой опасности «Крымская платформа» не представляет. Хотя это, конечно, такой неприятный укус, поддавливание как бы демократической коалиции, попытка выстроить Украиной некий единый фронт», — заявил Шипилин.

«Понятно, что целью они не ставят возврат Крыма. Они даже не пытаются давить на нас. Они ставят целью поставить Украину в центр той вселенной, которую они себе нарисовали», — указал он.

Ранее на министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной «Крымской платформы» шабашем, на котором Запад будет «продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».