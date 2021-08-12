Москва, 12 августа, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Никакой опасности «Крымская платформа» для положения России в мире не представляет. Об этом 12 августа заявил политолог Павел Шипилин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Для нас, конечно, никакой опасности «Крымская платформа» не представляет. Хотя это, конечно, такой неприятный укус, поддавливание как бы демократической коалиции, попытка выстроить Украиной некий единый фронт», — заявил Шипилин.

«Понятно, что целью они не ставят возврат Крыма. Они даже не пытаются давить на нас. Они ставят целью поставить Украину в центр той вселенной, которую они себе нарисовали», — указал он.

Ранее на министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной «Крымской платформы» шабашем, на котором Запад будет «продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».