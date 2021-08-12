Москва, 12 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Намерения Турции принять участие в «Крымской платформе» не должны особенно беспокоить Россию. Об этом 12 августа заявил член президиума политической партии «Справедливая Россия — За правду», советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Эрдоган ведёт свою игру. Он в спарринг-партнёрстве с очень большим количеством лидеров, но ведёт борьбу свою. И занимает любое пространство пустое пространство, которое есть рядом с ним, будь то на Кавказе, будь то на Украине», — заявил Казаков.

«Это никого не удивляет. Уже несколько лет эта история длится, и реакция притупилась — не появляется официальных заявлений и прочего. Это давление факторов внутриполитических, но ещё и имиджевая история: крымские татары для Турции это как туркоманы в Сирии», — указал он.

Ранее на министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной «Крымской платформы» шабашем, на котором Запад будет «продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».