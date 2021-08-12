Тюмень, 12 августа, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Тюменской области площадь, пройденная огнём по лесам и ландшафту, на сегодня составила 190 тыс. га. Предварительный ущерб от пожаров — 160 млн рублей, сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Aviales.ru Тушение лесного пожара

Ориентируясь на среднегодовые показатели, Тюменская область была готова к пожароопасному сезону и по численности огнеборцев, и по количеству техники. Но ситуация сложилась, как говорится, идеального шторма, когда сошлись все факторы — аномальная жара, сухая ветреная погода без осадков, даже болота высохли. Работники «Авиалесоохраны» за 20 лет такого горения лесов не видели, отметил глава региона.

«Вся логика системы борьбы с лесными пожарами такова, что ни один регион своими противопожарными ресурсами и средствами не сможет справиться с ситуацией такой горимости, которая была у нас весной. И это подтверждает нынешняя ситуация в других регионах Российской Федерации, где сложилась такая же погода. Спасти может лишь межрегиональное маневрирование», — подытожил тему пожаров Моор.