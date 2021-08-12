Москва, , 17:39 — REGNUM На позициях России в мире проведение «Крымской платформы» никак не отразится. Об этом 12 августа заявил член президиума политической партии «Справедливая Россия — За правду», советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия с самого начала, с первых дней сказала, что эта тема не обсуждается, что Россия не участвует в этих обсуждениях. Обсуждать нечего», — заявил Казаков.

«Для России это маленькая неприятность. Укус комара. Туда не приезжают ключевые лидеры западного мира. Эти 30 стран, там ещё будут мусульманские, потому что Турцию ждут и так далее — это прообраз той коалиции демократических государств против авторитарных государств», — указал он.

Ранее на министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной «Крымской платформы» шабашем, на котором Запад будет «продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».