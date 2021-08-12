Ниамей, 12 августа, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Не менее 55 человек погибли за последнюю неделю в Нигере в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, сообщает 12 августа Agence France-Presse со ссылкой на начальника службы гражданской защиты Нигера полковник Бако Бубакара.

Aufgang Наводнение

По его словам, установлена гибель 55 человек, а ещё 53 тыс. остались без крова из-за разрушения нескольких тысяч жилищ.

Напомним, на юге Нигера уде несколько дней продолжаются сильные дожди, от вызванных ими наводнений сильно пострадали некоторые районы столицы страны города Ниамей.