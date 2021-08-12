Портленд, США, 12 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Американских рэперов 12'Oclock and Murdock застрелили в Портленде (США). Об этом 12 августа пишет издание Billboard.

Antonio Rull Рэп

Рэп-исполнители скончались 10 августа 2021 года — в результате стрельбы ещё четыре человека были ранены. Полиция не раскрывает подробностей об инциденте.

ИА REGNUM напоминает, что 12'Oclock and Murdock были партнёрами и друзьями группы Wu-Tang Clan. Сооснователем коллектива является их кузен, рэпер Ol 'Dirty Bastard, погибший в 2004 году от остановки сердца.