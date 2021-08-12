Москва, , 17:36 — REGNUM Киевские политики собираются постоянно напоминать о себе с помощью крымской повестки. Об этом 12 августа заявил член президиума политической партии «Справедливая Россия — За правду», советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков на телеканале «Россия 24».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно отдать должное киевским политикам: они, как настоящие спортсмены, стараются начатую игру доигрывать до конца», — заявил Казаков.

«То есть вот они будут тащить эту крымскую повестку, не знаю, пока у них государство не развалится. Только здесь нужно понимать, какой вид спорта. Они полагают, что играют в теннис с западными партнёрами, а мне кажется, что они играют в сквош. То есть они сами по себе играют со стенкой», — указал он.

Ранее на министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал планируемую встречу инициированной Украиной «Крымской платформы» шабашем, на котором Запад будет «продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».