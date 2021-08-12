Лондон, 12 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Вокалист британской рок-группы Led Zeppelin Роберт Плант и американская кантри-исполнительница Элисон Краусс анонсировали свой новый совместный альбом «Raise The Roof», выпустив кавер-сингл «Can't Let Go». Промо-видео новой песни доступно на тематическом ютуб-канале Роберта Планта.

(сс) Paul Hudson Трибьют Led Zeppelin

Новый альбом будет выпущен спустя 14 лет после «Raising Sand» 2007 года, первой совместной записи дуэта, которая принесла ему победу на 51-й церемонии «Грэмми» в номинации «Альбом года» в 2009 году. «Raise The Roof» выйдет 19 ноября на лейбле Warner Music.

В грядущий альбом дуэта войдет 12 кавер-записей репертуара таких исполнителей, как Мерл Хаггард, Аллен Туссен, Братья Эверли, Энн Бриггс, Гиши Уайли, Берт Янш и многих других. Пластинка также включит в себя «High and Lonesome», оригинальную песню, написанную Плантом и Ти Боуном Бернеттом, который стал продюсером альбома.