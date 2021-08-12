Вокалист Led Zeppelin Роберт Плант запишет кантри-альбом с Элисон Краусс
Лондон, 12 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Вокалист британской рок-группы Led Zeppelin Роберт Плант и американская кантри-исполнительница Элисон Краусс анонсировали свой новый совместный альбом «Raise The Roof», выпустив кавер-сингл «Can't Let Go». Промо-видео новой песни доступно на тематическом ютуб-канале Роберта Планта.
Новый альбом будет выпущен спустя 14 лет после «Raising Sand» 2007 года, первой совместной записи дуэта, которая принесла ему победу на 51-й церемонии «Грэмми» в номинации «Альбом года» в 2009 году. «Raise The Roof» выйдет 19 ноября на лейбле Warner Music.
В грядущий альбом дуэта войдет 12 кавер-записей репертуара таких исполнителей, как Мерл Хаггард, Аллен Туссен, Братья Эверли, Энн Бриггс, Гиши Уайли, Берт Янш и многих других. Пластинка также включит в себя «High and Lonesome», оригинальную песню, написанную Плантом и Ти Боуном Бернеттом, который стал продюсером альбома.
Роберт Энтони Плант—британскийрок-вокалист, известный прежде всего участием в Led Zeppelin. После распада группы Плант начал успешную сольную карьеру, которая продолжается по сей день. Командор ордена Британской империи.