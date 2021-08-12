Киев, 12 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Группе злоумышленников удалось взломать официальный канал игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в Discord. Об этом 12 августа сообщает «Игромания».

Скриншот с YouTube S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Разработчики из студии GSC Game World подтвердили факт взлома и сообщили, что уже работают над урегулированием ситуации. Сейчас злоумышленники используют Discord-канал игры для распространения ссылок на объявления по продаже программ для «фишинга».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, студия GSC Game World подтвердила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на Unreal Engine 5. Таким образом, она станет одной из первых игр на этом движке.