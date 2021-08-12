Приштина, , 18:15 — REGNUM Объединение Албании и сепаратистского Косово произойдет в рамках Евросоюза. Такое мнение высказала 12 августа депутат парламента Косово от правящей партии «Самоопределение» Мимоза Кусари-Лиля.

Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так она прокомментировала инициативу по созданию зоны свободной торговли между Сербией, Албанией и Северной Македонией, которая получила название Open Balkan.

«Можно сказать, что в данный момент существует своего рода неразбериха по поводу определения ориентации Албании к понятию «интеграция Косово». Здесь существуют отличия. Премьер-министр Албании Эди Рама в данный момент считает, что интеграция происходит через инициативу Open Balkan, но Косово так не считает», — заявила Кусари-Лиля телеканалу ATV.

По ее словам, прежде чем Сербия станет частью какого бы то ни было объединения на Балканах, там должны оказаться Косово и Албания. «Когда Сербия играла ведущую роль, для нас это было плохо. Правительство Албании и премьер Рама должны понимать, что Open Balkan не имеет никакого смысла, пока Сербия является центром этой инициативы», — добавила косовский депутат.

Напомним, что ранее премьер-министр Албании Эди Рама критиковал руководство сепаратистского Косово из-за того, что оно не понимает преимущества инициативы Open Balkan. По мнению Рамы, проект создания единого экономического пространства между Сербией, Албанией и Северной Македонией, если бы к нему присоединилась и Приштина, стер бы границы между Косово и Албанией и помог бы их будущему объединению.