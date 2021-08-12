Москва, 12 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Организаторы литературной премии «Новые горизонты» объявили лонг-лист за сезон 2021 года. Об этом 12 августа сообщает «Мир Фантастики».

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В список попали:

Плановый Апокалипсис» Владимира Белоброва и Олега Попова ;

и ; «Оправдание Острова» Евгения Водолазкина ;

; «Я — кукла-вуду» Сергея Волкова ;

; «Кумбу, Мури и другие» Михаила Гаёхо ;

; «Рассказы пьяного просода» Нади Делаланд ;

; «Сато» Рагима Джафарова ;

; «Rossija (reload game)» Кирилла Еськова и Михаила Харитонова ;

и ; «Чешуя ангела» Тимура Максютова ;

; «Реинкарнатор» Юлии Рыженковой ;

; «Мы не одиноки» Георга Тихого ;

; «Жизнь Ленро Авельца. Смерть Ленро Авельца» Кирилла Фокина ;

; «Мой инопланетянин» Игоря Яркевича.

Победитель премии будет объявлен в декабре 2021 года. Он получит фирменную статуэтку «Новых горизонтов» и денежный приз в размере 100 тыс. рублей.