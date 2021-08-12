Опубликован лонг-лист литературной премии «Новые горизонты»
Москва, 12 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Организаторы литературной премии «Новые горизонты» объявили лонг-лист за сезон 2021 года. Об этом 12 августа сообщает «Мир Фантастики».
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В список попали:
- Плановый Апокалипсис» Владимира Белоброва и Олега Попова;
- «Оправдание Острова» Евгения Водолазкина;
- «Я — кукла-вуду» Сергея Волкова;
- «Кумбу, Мури и другие» Михаила Гаёхо;
- «Рассказы пьяного просода» Нади Делаланд;
- «Сато» Рагима Джафарова;
- «Rossija (reload game)» Кирилла Еськова и Михаила Харитонова;
- «Чешуя ангела» Тимура Максютова;
- «Реинкарнатор» Юлии Рыженковой;
- «Мы не одиноки» Георга Тихого;
- «Жизнь Ленро Авельца. Смерть Ленро Авельца» Кирилла Фокина;
- «Мой инопланетянин» Игоря Яркевича.
Победитель премии будет объявлен в декабре 2021 года. Он получит фирменную статуэтку «Новых горизонтов» и денежный приз в размере 100 тыс. рублей.