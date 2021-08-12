Брянск, 12 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Группы для детей с сахарным диабетом 1 типа открываются в детских садах Брянска. Родители уже могут подать заявление на зачисление, сообщила ИА REGNUM 12 августа уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина.

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Специальные группы для инсулинозависимых детей откроют в дошкольных учреждениях каждого района Брянска. Это детские сады № 48, 77, 80 и 183. Воспитанников ждут уже с 1 сентября 2021 года, родители могут подавать заявления в городское управление образования.

«Позади изучение опыта других регионов, нормативное регулирование вопросов организации дошкольного образования указанной категории детей, подготовка медицинского и педагогического персонала, изучение потребности в предоставлении образовательных услуг и прочее», — добавила детский омбудсмен.

По данным Инны Мухиной, в Брянске проживают 27 детей дошкольного возраста, у которых установлен сахарный диабет 1 типа.