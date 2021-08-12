Канберра, 12 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Сотрудники Национального совета по здоровью и медицинским исследованиям Австралии в течение месяца проводили в Канберре эксперимент с крысами, в результате которого обнаружили, что если крысу щекотать, то она лучше реагирует на контакт с человеком и меньше пугается.

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Об этом 12 августа сообщает газета The New York Times.

Исследователи отмечают, что после сеанса щекотки крысы гораздо лучше справлялись с поставленными перед ними экспериментальными задачами.

«Вы хотите снова пощекотать их, а они пытаются лезть вверх по руке, потому что хотят ещё», — рассказала техник по лабораторным животным из Университета Вуллонгонг Карли Моттли.

При этом было отмечено, что щекотка нравится не всем крысам, а некоторых надо щекотать в определенных местах.