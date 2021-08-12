Вашингтон, 12 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Сын президента США Ханер Байден снова попал в центр скандала в связи с пропажей ноутбука. Издание Daily Mail получило видео, на котором Хантер признается эскортнице в краже своего компьютера.

Csis. org Хантер Байден

По словам мужчины, некие русские люди каким-то образом довели его до потери сознания, а потом украли ноутбук. Дело было в Лас-Вегасе в 2018 году.

Видео, где Хантер рассказывает историю, было записано на его ноутбук, который, видимо, продолжил работать после того, как сын президента записал интимное видео с женщиной.

«…я пошел в джакузи один… и последнее, что я помню, это то, как я там сижу. Это при том, что я никогда не теряю сознание. Я просыпаюсь, и вижу… Они собирались уходить, и в этот момент я пришел в себя. И была там русская женщина, лет 35, очень милая, брюнетка…», — рассказывает на видео мужчина, которого издание называет Хантером.

Как сообщало ИА REGNUM, конфиденциальные данные, хранящиеся на ноутбуках сына президента СШАХантера Байдена, — не просто повод для критики со стороны политических оппонентов действующего главы Белого дома, но они также являются настоящим праздником для спецслужб всего мира, которые будут охотиться за секретами члена семьи Байденов.