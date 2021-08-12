Нижний Новгород, 12 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области подало в суд иск на 21,5 млн рублей против Элады Нагорной — супруги бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Также ведомство требует взыскать еще 17,9 млн рублей с четырёх её партнеров по бизнесу — предпринимателей Максима и Павла Акатовых, Олега Головко и Феликса Верховодова.

Отметим, что Эллада Нагорная признана самой богатой женщиной Нижегородской области — активы супруги экс-главы столицы Приволжья составляют порядка 1 млрд 760 млн рублей, а выручка — около 4 млрд 880 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 7 марта 2019 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал бывшего мэра Олега Сорокина виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 10 годам тюрьмы и штрафу в 460 млн рублей.