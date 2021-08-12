Киев, 12 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Украина на торжествах в честь 30-летия независимости окончательно уйдет от советской системы организации военных парадов, заявил 12 августа министр обороны страны Андрей Таран.

Иван Шилов Украина

Таким образом, отметил министр, Украина оставляет «совковость» в прошлом и даже праздничный парад будет «серьезной демонстрацией» приверженности стандартам НАТО.

«Сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада как отдельного элемента этого празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию», — заявил министр.

Впрочем, Таран не уточнил, по какому именно сценарию будет проходить парад.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что впервые за 30 лет независимости на военный парад запланированы мероприятия при участии представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров. Военный парад пройдет на Крещатике и на Днепре, в Одессе и в Черном море.