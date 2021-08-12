Роквилл, США, 12 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Масштабная модификация Skyblivion для игры TES V: Skyrim всё ещё находится в разработке. Об этом 12 августа сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube TES V: Skyrim

Skyblivion — это амбициозная попытка небольшой команды разработчиков перенести все локации и контент из игры TES IV: Oblivion на движок TES V: Skyrim. Сообщается, что она находится в работе уже около десяти лет.

У Skyblivion нет даже примерной даты релиза. При этом разработчики регулярно выпускают новые трейлеры проекта с демонстрацией проделанной работы.