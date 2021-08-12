Нижний Новгород, 12 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Руководство одной из исправительных колоний Нижегородской области решило использовать животных для ресоциализации заключённых, выбрав для этих целей белок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Никита Устинов ИА Красная Весна Белка

Беличий домик обустроили в жилой зоне пенитенциарного учреждения. Осужденные ежедневно приходят туда, чтобы покормить животных и провести уборку в вольере.

В ФСИН считают, что уход за белками поможет заключённым восстановить духовное здоровье и избавиться от излишней тревожности, будет развивать у них сострадание и желание саморазвиваться.

В ведомстве отмечают, что практика ухода осужденных за зверьками уже дает положительный эффект — белки оказывают благотворное влияние на коллектив заключённых в этой колонии.