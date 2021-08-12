Москва, 12 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на критику о её личном успехе. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 12 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Ксения Собчак в Петербурге

«Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними я боролась за всё сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы её не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но своё бы я забрала», — считает Собчак. «…не отрицаю, что мне было легче пробиться, чем условной девочке без стартовых возможностей из деревни / из маленького города / из неблагополучной семьи / из необеспеченной семьи», —объясняет она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ксения Собчак выпустила на своём YouTube-канале интервью с психологом Вероникой Степановой. В ролике Ксения Собчак говорила, что всего добилась сама без богатых родителей — после этого на неё обрушилась волна критики.