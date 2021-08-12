Вашингтон, 12 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Американец из Калифорнии стал жертвой теории заговора QAnon и убил двух детей, веря, что так он «спасает мир от монстров», сообщает ABC7.

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Мэтью Коулмана 40 лет обвинили в убийстве двухлетнего сына и десятимесячной дочери. Мужчина признался в убийстве м объяснил, что «дети собирались вырасти в монстров, поэтому их пришлось убить».

Выяснилось, что американец стал жертвой теорий заговора QAnon и поверил, что его жена передала змеиную ДНК детям.

Как сообщало ИА REGNUM, QAnon — это крайне правая теория заговора, согласно которой американское правительство управляется глубинным государством, которое управляет схемами детской проституции и ест детей. Сторонники этой теории полагают, что президент США работает над разрушением данной системы. Это же движение продвигало мысль, что это бизнесмен Билл Гейтс разработал коронавирус для принудительной массовой вакцинации.