Белгород, 12 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Незаконно ввезённую коллекцию монет и купюр выявили сотрудники Белгородской таможни в многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. Владелец редких монет и купюр не задекларировал ценности, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе таможни.

Пресс-служба Белгородской таможни Монеты в альбоме

Альбом с 33 металлическими монетами и пятью купюрами таможенники совместно с пограничниками обнаружили у водителя одного из автомобилей, пересекавших государственную границу. Мужчина пояснил, что альбом с деньгами времён царской России, СССР и других государств является его частной коллекцией.

«Согласно заключению экспертов, семь монет и купюра царской России представляют собой большую культурную и историческую ценность и попадают под категорию «Монеты, боны, банкноты и ценные бумаги, созданные 100 лет назад и более», — рассказал начальник ТП МАПП Нехотеевка Андрей Стрижаков.

В отношении автолюбителя возбуждено административное дело о недекларировании товаров.