Анкара, 12 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Одиннадцать человек погибли в результате наводнения и селя в турецкой провинции Кастамону, сообщает 12 августа управление Турции по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Стамбул. Турция

Ранее сообщалось о девяти погибших людях.

На данный момент десять тел погибших обнаружено в Кастамону и одно тело в Синопе. Продолжается поиск пропавших без вести.

Напомним, в результате вызванных проливными дождями наводнения и селя в турецкой провинции Кастамону обрушились несколько многоэтажных зданий.