Тюмень, 12 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Тюменской области намерены начать учебный год в традиционном формате, в классах, за партами. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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«Но до Дня знаний у нас ещё 19 дней. Надеюсь, что учиться мы будем очно. С учётом эпидситуации, наверное, будет увеличено количество линеек на улице. Будем принимать решение по ситуации», — пояснил глава региона.

Александр Моор также отметил, что ориентироваться тюменские власти будут в данном вопросе не на собственное желание, а на усмотрение Роспотребнадзора и его санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, 11 августа управление Роспотребнадзора сообщило о росте заболеваемости COVID-19 среди тюменских детей на 8%.